Deel dit artikel:











De Nooijer gaat voor vijfde seizoen bij Groede

André de Nooijer heeft zijn verbintenis met zondag vierdeklasser Groede opnieuw verlengd. De trainer uit Breskens is bezig aan zijn vierde seizoen bij de club en plakt er ook nog een vijfde jaar aan vast. Groede is dit seizoen een middenmoter in de 4e klasse A van het zondagvoetbal.

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Groede promoveerde onder leiding van De Nooijer in het seizoen 2015/2016 voor het eerst naar de 4e klasse, waarin het zich vorig jaar handhaafde. Dit seizoen heeft Groede twaalf punten uit tien gespeelde wedstrijden. Daarmee staat de club op de achtste plaats. Lees ook: ASWH maakt kennis met derde helft Groede

Trainerscarrousel amateurvoetbal