Van de Swaluw tweede in MTB Beach Challenge Westland

Anne van de Swaluw is als tweede geëindigd in de MTB Beach Challenge in 's Gravenzande. De Kwadendamse eindigde achter Alieke Hoogenboom uit Roelofarendsveen. Omdat Hoogenboom licentiehoudster is, was Van de Swaluw wel de snelste vrouw in de categorie basisleden. Voor Van de Swaluw was het haar eerste overwinning op het strand.

Anne van de Swaluw (foto: Omroep Zeeland) MTB Beach Challenge Westland Uitslag Vrouwen 1. Alieke Hoogenboom Roelofarendsveen 1:27.26' 2. Anne de Swaluw Kwadendamme 1:37.02' '3. Patricia Doorn-Van der Wel Melissant 1:41.57' Gisteren reikte Van de Swaluw nog de prijs uit voor beste Zeeuwse wielrenster. Quinty van de Guchte mocht deze prijs, die door Van de Swaluw zelf in het leven is geroepen, in ontvangst nemen. Doel van de prijs is meer aandacht creëren voor het vrouwenwielrennen in Zeeland. Lees ook: Van de Guchte is 'Beste Zeeuwse wielrenster'