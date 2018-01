Waarom er nu al lammetjes geboren worden in Oostburg

La Gasse is de enige echte schaapherder van Zeeuws-Vlaanderen. In opdracht van onder andere de gemeente Sluis onderhouden zijn schapen grazend verschillende natuurgebieden. Om in het voorjaar op tijd naar buiten te kunnen, plant hij het lammetjesseizoen wat vroeger.

Een vroegertje

Het bevruchten van de schapen gaat wel op de natuurlijke manier, de rammen mogen wat vroeger op bezoek bij de ooien. Een jaar geleden kwam het eerste lammetje daardoor zelfs al op kerstavond in Oostburg ter wereld, het eerste lammetje van dit seizoen is een week geleden geboren.

Omdat de lammetjes vroeg geboren worden, zijn ze in het voorjaar groot en sterk genoeg om mee te kunnen grazen.

Een van de kersverse lammetjes in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Van vrachtwagenchauffeur naar schaapherder

Voor Edwin la Gasse is de geboorte van een lammetje routinewerk, maar het blijft speciaal. Vier jaar geleden maakte hij de stap om hier zijn werk van te maken, daarvoor was hij vrachtwagenchauffeur. "Ik vind het erg leuk en heb er nooit spijt van gehad", aldus La Gasse.