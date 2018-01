GOES verliest ook van tiental IFC

Trainer Rogier Veenstra van GOES (foto: Omroep Zeeland)

In een gelijkopgaande eerste helft was de eerste kans voor GOES, maar een schot van Franse ging ruim over. Ronnie Nouwen kreeg in het eerste kwartier de beste kans namens de bezoekers, maar zijn kopbal ging over. Veel meer kansen vielen er in de eerste helft niet te noteren. In de tweede helft was GOES de betere ploeg en kreeg het kansen via Ray Kroon (hij verving Kabwe Manengela, die ziek was geweest) en spits Daniël Wissel, maar beiden schoten niet tussen de palen.

Rode kaart en penalty

GOES leek de wedstrijd toch nog te gaan winnen, toen IFC na 71 minuten met tien man verder moest na een tweede gele kaart voor Achraf El Hajouti. Toch kon de thuisploeg daar niet van profiteren. Sterker nog: IFC nam twee minuten later de leiding. Een vermeende overtreding van Ruben Hollemans werd bestraft met een penalty, die Perry van Eijken benutte. GOES kwam die klap niet meer te boven en moest in de slotfase zelf ook met tien man verder toen Hollemans zijn tweede gele kaart kreeg.

Scoreverloop

0-1 Van Eijken (73/pen)



Bijzonderheden:

El Hajouti (IFC) krijgt rood in de 71e minuut (2x geel)

Hollemans (GOES) krijgt rood in de 86e minuut (2xgeel)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan-Paul van Hecke, Dekker (Van de Woestijne/75), De Winter, Hollemans, De Vlieger (Wolff/77), Franse, Wissel, Kroon