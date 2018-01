Deel dit artikel:











Porgy en Bess swingt de pan uit met oudste jazzband

Voor het eerst in dertig jaar tijd trad vanmiddag de Dutch Swing College Band weer op in Porgy en Bess. De oudste jazzband van het land in de oudste jazzclub van Zeeland. De verwachtingen van de bezoekers waren hooggespannen.

De band trad voor het eerst op 5 mei 1945, Bevrijdingsdag, op. Van de nazi's mocht er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen jazzmuziek gespeeld worden. De leden van de latere Dutch Swing College Band trokken zich daar echter niks van aan en oefenden in het geheim en speelde ook illegale radio-uitzendingen na. Met maar een doel: om na de bevrijding een school voor jazzmuziek op te richten die ze de Swing college wilden noemen. Wereldwijd succes Na de oorlog kwam hun droom uit en gingen ze lezingen en les geven en organiseerden ze jazzbijeenkomsten. Het duurde echter nog vijftien jaar voordat ze echt professioneel werden en zich een beroepsorkest konden noemen. Daarna ging het in een sneltreinvaart: ze kregen wereldwijd succes en wonnen ontelbare prijzen. De oudste jazzband trad voor het eerst in dertig jaar weer op in de oudste jazzclub van Zeeland; Porgy en Bess (foto: Omroep Zeeland) In de jaren '60 kwamen ze ook met enige regelmaat naar Zeeland waar ze Porgy en Bess plat speelden met hun unieke spel. Hans Zuiderbaan van Porgy en Bess bewaart mooie herinneringen aan de band: "Mijn eerste 45-toeren plaatje was van de Dutch Swing College Band." Op de vraag waarom de band na de jaren '80 niet meer heeft opgetreden in de jazzclub hebben zowel Zuiderbaan als de bezoekers geen antwoord. En daar willen ze ook niet al te veel over nadenken. Ze waren er vanmiddag. Dat was het enige wat nu telde.