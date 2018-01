Vlissingen komt op voorsprong maar kan niet stunten tegen OSS'20

Steve Schalkwijk (foto: Paul ten Hacken)

VC Vlissingen begon sterk aan de wedstrijd en was niet plan de koploper in haar spel te laten komen. Na twaalf minuten werd spits Steve Schalkwijk weggestuurd, hij omspeelde de keeper en werd ten val gebracht, waardoor Vlissingen een strafschop mocht nemen. Yves Nyemb trof echter de paal, waardoor een voorsprong uitbleef. Vijf minuten later was het wel raak voor Vlissingen, Schalkwijk profiteerde van een te korte terugspeelbal, omspeelde de keeper opnieuw en dit keer kon hij ongehinderd afmaken. Vlissingen bleef de betere ploeg maar kwam in de eerste helft niet meer tot scoren.

Tweede helft

Na rust kwam OSS'20 beter in de wedstrijd. Invaller Yoerie Koel zorgde voor de eerste treffer, hij kopte bij de tweede paal een voorzet binnen. In de 74e minuut viel een controversieel doelpunt: Mats van Huijgevoort nam een indirecte vrije trap, en deze leek niet aangeraakt te worden op zijn weg naar het Vlissingse doel. De scheidsrechter oordeelde echter dat OSS'20-speler Tony de Groot de bal toucheerde en kende het doelpunt toe. Een kleine tien minuten later kreeg OSS'20 een strafschop, maar Rob van Sonsbeek miste, net als Nyemb eerder, van elf meter. Enkele momenten later maakte Van Sonsbeek zijn fout goed, hij zette de 3-1 eindstand op het bord.



Door de nederlaag zakt Vlissingen een plaats en staat het nu negende in de Hoofdklasse B.

Scoreverloop

0-1 Schalkwijk (16)

1-1 Koel (68)

2-1 De Groot (74)

3-1 Van Sonsbeek (83)



Bijzonderheden: Nyemb (VC Vlissingen) mist penalty (12), Van Sonsbeek (OSS'20) mist penalty (83)

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Siereveld, Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Eryürük (Geerman/77), El Hattach, Weeda, Martien (Bouzambou/77), Schalkwijk, Nyemb