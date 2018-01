Uitslagen amateurvoetbal 28 januari

(foto: Omroep Zeeland)

GOES ging verrassend onderuit tegen middenmoter IFC. VC Vlissingen kwam door een goal van Steve Schalkwijk brutaal op voorsprong tegen de koploper, maar moest in de tweede helft toch zijn meerdere erkennen in OSS'20.

In de stand springt Jong Den Bosch over GOES en VC Vlissingen heen.

Zeelandia Middelburg verslaat Zundert en heeft het vizier weer gericht op de tweede plaats in de 2e klasse E.

Hontenisse zorgt voor een grote stunt door mede-koploper Hoeven te verslaan. Niek Maerman en Thomas de Waal (2x) scoren de goals voor de club uit Kloosterzande. Philippine wint op bezoek bij Groen Wit en staat op basis van verliespunten nu tweede. Het duel tussen Breskens en Terneuzen eindigt in 1-1. Enrico van Overmeeren van Terneuzen krijgt al vroeg in het duel rood en via Jan Meijaard neemt Breskens de leiding. Maar Saïd Bouzambou zorgt in de tweede helft voor de gelijkmaker voor Terneuzen.

Clinge laat na om de koppositie over te nemen van METO. Groede is ruim te sterk voor STEEN. De wedstrijd tussen NSV en Grenswachters wordt na een kwartier gestaakt na een beenbreuk voor de doelman van Grenswachters.

Sluis en Biervliet houden elkaar in evenwicht. Sluiskil is een maatje te groot voor Corn Boys in de degradatiekraker en pakt de eerste drie punten van het seizoen. De ploeg uit Sas van Gent staat nu eenzaam onderaan met 0 punten.