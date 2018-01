Deel dit artikel:











1/8e finale districtsbeker: Gunstige loting voor Vlissingen

VC Vlissingen heeft een gunstige tegenstander geloot in de 1/8e finale van de districtsbeker. De ploeg van John Karelse neemt het op tegen 3e klasser De Alblas uit Alblasserdam. GOES, de andere overgebleven Zeeuwse ploeg, moet uit naar Heerjansdam dat in de 1e klasse uitkomt. Mochten beide Zeeuwse clubs deze ronde overleven, dan ontlopen ze elkaar in de kwartfinale: Heerjansdam/Goes is gekoppeld aan Halsteren of Sliedrecht, de winnaar van Vlissingen/De Alblas neemt het op tegen Cluzona of IFC.De wedstrijden van de 1/8e finale worden gespeeld op 17 en 18 februari.

De loting voor de districtsbeker (foto: Orange Pictures) Volledige loting 1/8e finale (17 en 18 februari):



Uno Animo - Kozakken Boys 2

Madese Boys - Bladella

WNC - Heeze

Marvilde - SSS

Halsteren - Sliedrecht

Vlissingen - De Alblas

Heerjansdam - GOES

Cluzona - IFC Loting kwartfinale Halsteren/Sliedrecht - Heerjansdam/GOES

Vlissingen/De Alblas - Cluzona/IFC

Uno Animo/Kozakken Boys 2 - Madese Boys/Bladella

WNC/Heeze - Marvilde/SSS