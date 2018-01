Deel dit artikel:











Nieuwkoop valt met hoofdpijn uit tegen ADO

Bart Nieuwkoop heeft in de wedstrijd tegen ADO vroegtijdig het veld moeten verlaten. De Zeeuwse rechtsback van Feyenoord had last van hoofdpijn nadat een tegenstander op hem viel, en liet zich in de rust wisselen. Zijn vervanger, Kevin Diks, maakte de rest van de wedstrijd vol.

Bart Nieuwkoop Feyenoord (foto: Orange Pictures) Ook na medicatie ging de hoofdpijn niet weg, waardoor Feyenoord-trainer Van Bronckhorst zich genoodzaakt voelde de rechtsback te vervanger. Het is onzeker of Nieuwkoop op tijd is hersteld voor de bekerwedstrijd tegen PSV, die woensdag gespeeld wordt in de Rotterdamse Kuip.