Delta Sport/EMM verliest kraker en koppositie

Leon Luijsterburg, coach van Delta Sport/EMM (foto: Omroep Zeeland)

Volgens trainer Leon Luijsterburg het was vooral een gelijkopgaande strijd. "Hoewel de opening voor Leidsche Rijn was, hadden we toch het gevoel dat we aan elkaar gewaagd waren. Bij de rust was de stand 11-10 in het voordeel van Leidsche Rijn, maar er was voor ons niet zoveel aan de hand. De jongens hebben hun tactiek goed uitgevoerd en daarom hebben we dit ook niet aangepast in de tweede helft."

Miscommunicatie

Ondanks het minieme verschil kende Delta Sport/EMM, met nog tien minuten op de klok, toch een zwak moment. "Vrijwel uit het niets ontstond er miscommunicatie in de dekking waardoor Leidsche Rijn daar van kon profiteren. Zo kwamen ze ineens op 24-20 en dat was toch wel onze doodsteek", aldus Luijsterburg.

Westlandia

Door de nederlaag bij Leidsche Rijn is Delta Sport/EMM afgezakt naar de vierde plaats. Het staat nog wel in punten gedeeld tweede samen met Helius en WPK/Westlandia. Volgende week staat de topper tegen Westlandia op het programma voor Delta Sport.

Hoofdklasse C mannen

Stand bovenin 1. Leidsche Rijn 15-24 2. Helius 15-23 3. WPK/Westlandia 15-23 4. Delta Sport/EMM 15-23

Orion/GSC, de andere Zeeuwse vereniging in de Hoofdklasse C, verloor met 29-33 van WPK/Westlandia. De ploeg uit Heinkenszand blijft desondanks op een negende plaats staan.