Onze Club passt, rent en smasht bij Forza Schouwen-Duiveland

Trainer Ronald van Voorthuizen van Forza Schouwen-Duiveland laat zien hoe een volleybaltraining in zijn werk gaat. Hij bereidt Jan-Jaap voor op zijn battle van deze week. Voorzitter Wim Munter vertelt trots over zijn club. Forza Schouwen-Duiveland speelt op divisie niveau en wil dat in de toekomst graag blijven doen. Een probleem is dat veel talenten na hun middelbare school vertrekken, omdat ze gaan studeren. "Maar gelukkig zien we ze ook heel vaak weer terug komen", zegt Munter

Speelster Melissa van den Berge legt het volleybal uit en laat de verschillende hoogtes van het net zien waarmee gespeeld wordt. Clubicoon is Lydia Mol, die in het verleden als spelverdeler speelde bij Mevo'80 en later voor zowel die club als fusieclub Forza Schouwen-Duiveland op bestuursgebied veel heeft betekend. Vrijwilliger Annemarie Terwoert legt uit hoe kleine kinderen kennis maken met het volleybal en hoe hun trainingen worden opgebouwd.

