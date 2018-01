Watersnoodpad: Dit was zondag 28 januari

In de Driester watten gelegd

Wakker worden in Herberg de Ring in Dreischor is bijna jammer, omdat onze bedden zo lekker liggen. Alweer worden we in de watten gelegd door mensen die we tot gisteren niet kenden. In onze oren galmen nog de verhalen van gisteren, maar er moet alweer ruimte gemaakt worden voor de verhalen van vandaag.

In het streek- en landbouwmuseum Goemanszorg staan er drie meelopers klaar om ons op het eerste gedeelte van de tocht naar Brouwershaven te begeleiden. Ook treffen we 'mevrouw Watersnood' Ria Geluk, de wandelende encyclopedie en doortastendheid zelve. Ze staat Mark te woord tijdens het inmiddels rituele Facebook Live-moment. Het is wonderlijk om te zien hoeveel mensen er op Facebook aanpikken, reageren en ons een goede reis wensen.

Held Merientje Vis

Het eerste gedeelte van de tocht leidt door de dorpen die min of meer gespaard zijn, namelijk Noordgouwe en Zonnemaire. Toch zijn ook daar verhalen te vertellen. Zoals over de kerk in Noordgouwe die als veilige haven diende voor de vluchtende vanuit de omgeving. En held Merientje Vis, die met een paar man de dijk bij de Kakkersweel wist te dichten waardoor het water Noordgouwe niet kon bereiken.

Via Zonnemaire loopt het pad naar Brouwershaven, voor een groot gedeelte langs het Grevelingenmeer. In de verte ligt de Brouwersdam die nu de opdringerige zee op afstand houdt. Hoe anders moet dat geweest zijn die fatale dagen en nachten in '53. Brouwershaven lag helemaal open voor de golven die werden opgestuwd door de aanhoudende noordwestenwind.

Als je de verwoesting ziet op de oude foto's en de hoogtes van het water, is het een wonder dat er 'maar' drie dodelijke slachtoffers vielen in dit deel van Schouwen-Duiveland.

Brouwershaven heeft de handen ineen geslagen om de herdenking extra aandacht te geven. In de grote kerk wordt een expositie voorbereid met spullen en foto's van de tijd van de ramp. Kunstenaar Dies de Jonge laat ons een voorproefje zien. Hij was vijf jaar toen het water kwam en overleefde, maar de rampnacht staat in zijn geheugen gegrift.

De kerk, die niet meer in gebruik is als godshuis, wordt nu langzaam gevuld met levenloze dingen waar herinneringen aankleven. Maar als de inwoners van Brouwershaven met hun verhalen in deze ruimte rondlopen zal ook daar de Watersnood tot leven komen en bewaard blijven.