Sluiskil wint duel der puntlozen van Corn Boys

Acht kilometer zit er tussen Sluiskil en Sas van Gent, de plek waar Corn Boys vandaan komt. Nu het niet goed gaat met beide clubs is het woord fusie gevallen. Naast de tegenvallende prestaties op het veld hebben de verenigingen in de laatste decennia veel leden moeten inleveren. "Wij hebben als bestuur al om de tafel gezeten", zegt Sluiskil-voorzitter Patrick van Passel."Misschien dat we in de toekomst gaan fuseren." Ook zijn collega-voorzitter van Corn Boys, Ronald de Bruijne, staat open om de optie van samenwerking te bespreken. "Met ons bestuur hebben we het plan om eens met de verenigingen in de buurt te gaan praten. Gewoon om het over de toekomst en over de problemen van nu te hebben."

Wedstrijdverloop

Die problemen zijn er bij beide verenigingen genoeg. Vandaag alleen iets meer voor Corn Boys dan voor de thuisploeg. Sluiskil bleek al snel de betere ploeg op sportpark D'n Dolse Diek. Pas vlak voor rust kwam de openingstreffer. Daniel de Putter kopte een corner binnen. Na de rust werd er opnieuw uit een hoekschop gescoord, aanvoerder Mike van Kolk werkte de bal binnen. De Putter maakte twintig minuten voor tijd ook nog zijn tweede treffer. Wesley Winne benutte nog een strafschop voor Corn Boys, maar de eindstand werd bepaald door Robin Dobbeleir; 4-1.

Na tien wedstrijden was dat de eerste zege voor Sluiskil en dat zorgde voor opluchting. "Het was nodig ook, we gaan lekker een biertje drinken zo", zegt aanvoerder Mike van Kolk. Daar tegenover stond de teleurstelling bij Corn Boys. In de eerste seizoenshelft verloor de ploeg uit Sas van Gent al alle wedstrijden en in de eerste wedstrijd na de winterstop ging het weer mis. "We scoren veel te weinig", analyseert Tim Bleyenberg. "Het voelt niet goed, de hoop is om volgende week punten te gaan pakken..."