Zoektocht naar vermiste man bij Oosterscheldekering hervat

De zoektocht naar een vermiste man (58) uit Arnemuiden is hervat, die mogelijk te water is geraakt bij de Oosterscheldekering. Hulpdiensten waren zondagavond begonnen met zoeken naar de man. Vanochtend is die zoekactie hervat. De man is tot op heden nog niet gevonden.

Grote zoekactie Neeltje Jans tevergeefs (foto: Provicom) Aan beide kanten van de Oosterscheldekering gingen vannacht reddingsboten het water op, en ook is met een helikopter gezocht, en keken reddingswerkers op de stranden. De auto van de vermiste persoon stond bij strand De Punt bij Burgh-Haamstede. Vanochtend is het Landelijk Team onderwaterzoekingen (LTOZ) de hulpdiensten gaan helpen. De politie gaat niet uit van een misdrijf.