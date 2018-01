Zeeland wordt wakker: radioactief afval, schapen en watersnoodpad

Radioactief afval (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoek

Hoe kunnen we radioactief afval het beste ondergronds opslaan in de toekomst? Na zeven jaar onderzoek krijgen we vandaag een antwoord op deze vraag. Onder leiding van de COVRA hebben diverse instellingen onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en technische aspecten van definitieve opslag onder de grond.

Een van de kersverse lammetjes in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Kraamtijd

Van de 380 drachtige dames zijn er al 40 bevallen in Oostburg. Schaapherder Edwin la Gasse heeft zijn schapen extra vroeg laten bevruchten, met als resultaat dat er nu al lammetjes door de stal huppelen.

Sluiskil vier de tweede treffer in het duel met Corn Boys (foto: Omroep Zeeland)

Duel der puntlozen

Het is Sluiskil gelukt om van de hatelijke nul punten af te komen. De vijfdeklasser won in de derby tegen Corn Boys, de enige andere club in Zeeland zonder punten dit seizoen, met 4-1 en geeft de rode lantaarn door aan de ploeg uit Sas van Gent.

Dag 4: Mark en Pim lopen vandaag op Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Watersnoodpad dag 4

Vandaag lopen verslaggevers Pim van den Berge en Mark Rijk op Tholen. Hun herdenkingstocht, 65 jaar na de ramp, begint in Stavenisse.

Nevel bij Nisse (foto: Piet Grim)

Weer

Het is nog even zacht voor eind januari, 10 tot 12 graden. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard. Het is bewolkt en eerst overwegend droog. In de loop van de middag valt er regen. Vanavond zwakt de wind af en uiteindelijk klaart het breed op. Vannacht koelt het flink af, tot een graad of 2.