Turkse Tortel rukt op in Zeeland (foto: Bertie Sijbrands)

Weliswaar is dat nog steeds de vierde plaats in Zeeland, eentje hoger dan vorig jaar, want de koolmees en de kauw komen nog iets vaker voor en staan op respectievelijk twee en drie. De pimpelmees, die landelijk op de derde plaats staat, heeft in Zeeland niet zo'n prominente positie: die komt niet hoger dan de zevende plaats.

Dit is de top tien van de Zeeuwse telling:

Vogel Aantal Huismus 4160 Koolmees 3470 Kauw 3345 Turkse tortel 2699 Vink 2688 Merel 2380 Pimpelmees 2317 Spreeuw 1593 Houtduif 1205 Roodborst 1145

Kees de Pater van de vogelbescherming legt de resultaten van de nationale vogeltelling uit

Opvallend ten opzichte van de rest van het land is dus de opmars van de Turkse tortel. "Daar zijn er echt veel van geteld in Zeeland", zegt Kees de Pater van de vogelbescherming. "Hij staat op plek vier, in Nederland vinden we die vogel pas terug op plaats zeven."

Merel

Daar tegenover staat het wegvallen van de merel uit de top-vijf. "Dat zou kunnen komen door het Usutu-virus", legt De Pater uit. "Voor merels is dat een dodelijk virus. Het is geen hard bewijs, maar het zou kunnen dat er door dat virus minder merels zijn geteld. Maar dat gaan we zeker onderzoeken."

Bij de nationale vogeltelling wordt aan mensen gevraagd om een half uur lang vogels te tellen in hun tuin. In Zeeland hebben er ongeveer 1400 mensen meegedaan afgelopen weekend.