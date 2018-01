Door de ramp werd kruidenierswinkeltje een grote meubelzaak

Jo en Koos woonden in Tholen, maar wilden een eigen zaak beginnen. Daarom verhuisden ze naar Zonnemaire om de kruidenierswinkel van de familie Visser over te nemen. Bij de boeren in de buurt werden de boodschappenbriefjes opgehaald en de volgende week de boodschappen thuis afgeleverd. Na de ramp kwam al snel de vraag of Jo Paauwe naast levensmiddelen ook tapijt kon leveren en een bankstel had.

"Mijn vader kon geen nee zeggen"

Langzaam maar zeker haalde Paauwe steeds meer in zijn winkel. De vraag naar complete inrichting voor woningen was groot. Jo Paauwe ging met gezinnen die alles kwijt waren door de ramp, naar een beurs in Rotterdam om meubels te kopen. "Mijn vader kon geen nee zeggen, dus van een rolletje Jabo werd onze woonkamer ineens omgetoverd een showroom", vertelt zoon Johan Paauwe.

Oude foto's van de eerste winkel van Paauwe (foto: Omroep Zeeland)

Tien jaar later openden zijn ouders in een groter pand in Zonnemaire een nieuwe winkel, enkel gericht op interieur. Een jaar later werd dat pand al weer te klein en verhuisde het bedrijf naar de locatie waar het nu zit, aan de rand van Zonnemaire.

"Het was een oude bollenschuur die mijn vader kocht. Hij mocht eigenlijk de voorkant niet aanpassen als showroom, maar 's nachts heeft hij het met behulp van mensen uit de buurt toch gedaan. Toen kon dat nog. De burgemeester kwam de nieuwe winkel niet openen, want hij was niet helemaal blij met de situatie. De wethouder kwam uiteindelijk de opening doen", zegt Johan Paauwe.

Op school deed ik niet zo mijn best. Ik wist al snel welke kant ik op wilde gaan."" Johan Paauwe - eigenaar interieurwinkel

In 1987 nam Johan Paauwe (de huidige eigenaar) het bedrijf van zijn ouders over. Van jongs af aan ging hij al met zijn vader mee naar meubelbeurzen. "Op school was ik niet één van de beste, het interesseerde mij ook niet zo veel. Het was al snel duidelijk welke kant ik op wilde gaan", zegt Johan. Toch vond hij het wel lastig om in de voetsporen van zijn vader te treden: "Iets van 0 tot 10 opbouwen is makkelijker dan van 10 tot 20. Ik had wel respect voor zijn manier van ondernemen."

Dankzij de jaren na de watersnoodramp kon de winkel groeien

De huidige winkel heeft veel te danken aan de tijd na de watersnoodramp. "Maar ook aan de ambitie van mijn vader. Door de wederopbouw kon de winkel groeien." Later werd op veel plekken de infrastructuur aangepast. "Door de Grevelingendam, de Zeelandbrug en uiteindelijk de Oosterscheldekering hebben we heel wat nieuwe klanten kunnen bereiken. We waren ineens geen eiland meer."



Jo Paauwe is vier jaar geleden overleden, weduwe Koos Paauwe woont nog altijd in het huis tegenover de winkel. "Ik zit daar heerlijk. Ik kan elke dag zien of het een beetje druk is of niet. Dan twijfel ik of ik wel of niet zal gaan. Uiteindelijk komt het er elke dag op neer dat ik toch even binnen loop", lacht ze.