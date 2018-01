Bedreiger van Zeelandia kan zijn ex-werkgever maar niet loslaten

Vrachtwagen van Zeelandia (foto: Omroep Zeeland)

De officier van justitie tilde maandag in de rechtbank in Middelburg zwaar aan de bedreigingen. Niet alleen omdat de man in mei vorig jaar voor eerdere bedreigingen werd veroordeeld maar vooral vanwege de ernst van de bedreigingen. In augustus vorig jaar stuurde de man uit Zierikzee een mail naar verschillende collega's van een eindverantwoordelijke. In die mail stelde hij dat hij die eindverantwoordelijke zou afmaken met een karabijn en zijn keel zou doorsnijden.

Bang voor de man

De officier van justitie benadrukte dat de mensen bij Zeelandia heel bang voor hem zijn. De bedreigde eindverantwoordelijke huurde zelfs beveiliging in en deed trainingen om bij een eventuele confrontatie met de verdachte om te leren gaan.

Fabriek van Zeelandia in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De bedreiging via email was al de tweede bedreiging na de veroordeling van de man in mei vorig jaar. Zo dreigde hij eerder met brandbommen. Die zouden op een specifieke datum afgaan en het bedrijf verwoesten. Hij had die datum in zijn agenda gezet. Volgens de verdachte had hij dat genoteerd omdat hij van orde houdt en punctueel is, maar niet omdat hij het echt zou uitvoeren.

Verder stuurde de man kort na de uitspraak in mei, toen hij nog maar net thuis was, een mail naar Zeelandia. Ondanks een contactverbod. Volgens de verdachte was dit een positief mailtje. Hij zag nu wel in dat het echt niet had gemogen.

Verdachte zegt begaan te zijn met bedrijf

De man is een oud-medewerker en zegt dat hij begaan is met het bedrijf. Hij kan zijn Zeelandia-verleden maar niet loslaten, maar zegt dat wel te willen. Zowel justitie als zijn advocaat drongen daarom bij de rechtbank aan op behandeling van de man. De verdachte heeft twee psychologische stoornissen die hem in deze zaak in de weg zitten. Ook al weet hij zeker dat hij de bedreigingen nooit zal uitvoeren, zijn geloof en geweten houden hem tegen. Hij wil het boek Zeelandia afsluiten. In zijn ogen kan dat ook alleen met hulp.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.