Man rijdt in op groep Vlissingse vrienden

Luchtfoto van het centrum van Breda (foto: ANP-Photo)

De zes vrienden stonden bij een parkeerautomaat toen de man in de auto voorbij reed. Hij schold de jongens uit, parkeerde zijn auto en begon ruzie te zoeken met de groep. Daarbij bedreigde hij één van de jongens met de dood, die hij ook tegen het hoofd sloeg met een kitspuit, ook spuugde hij een ander in het gezicht.

Daarna stapte hij in zijn auto en reed met hoge snelheid op de groep in. De jongens sprongen weg, maar één van hen kwam klem te zitten tussen een gevel en de auto. Hij kon zich los wrikken en wegvluchten. Even later werd de verdachte door de politie gearresteerd. De man is een bekende van de politie.