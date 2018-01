Deel dit artikel:











Verdachte vindt tentamen belangrijker dan rechtszaak

Een 23-jarige verdachte uit Utrecht is vandaag niet op komen dagen omdat hij een tentamen moest maken. Hij moest zich melden bij de rechtbank in Middelburg. De man reed in de zomer van 2016 op de Stoofweg (N57) bij Ellemeet dwars door een hek in een graanveld. Daarbij raakte de andere inzittende zwaar gewond.

Auto reed dwars door hek (foto: Omroep Zeeland) De zaak is nu aangehouden, omdat de rechtbank de verdachte wil zien en spreken. Naast dat hij wordt verdacht wordt van het aanbrengen van zwaar letsel aan een ander moet hij zich ook verantwoorden voor hinderlijk en gevaarlijk rijgedrag. De rechter merkte nog op dat 'hij het zeer kan waarderen dat hij aan zijn maatschappelijke carrière werkt, maar dat hij de verdachte toch wel even wil spreken'. De zaak gaat verder op 13 maart. Lees ook: Auto rijdt rechtdoor graanveld in