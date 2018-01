Radioactief afval in de grond stoppen kost 2 miljard euro

Voor het bergen van het afval zijn vele kilometers aan ondergrondse gangen nodig. Het is de bedoeling dat eindberging voor altijd is (in elk geval 35000 jaar). Maar er moet wel de mogelijkheid zijn om het afval weer terug te kunnen halen. Zo'n ondergrondse berging is, volgens de onderzoekers, mogelijk in klei of steenzout.

Nog geen keuze voor locatie

In dit onderzoek is uitgegaan van Boomse Klei. Deze klei is vooral in het oosten van Nederland te vinden. Maar er is in het onderzoek nog geen enkele sprake van een locatie.

Over het opslaan van radioactief afval in de grond wordt pas over 82 jaar (2100) een keuze gemaakt door de Nederlandse overheid. En in 2130 volgt dan de daadwerkelijke opslag. Het ministerie wil veel keuzes openhouden, omdat er komende decennia wellicht nieuwe inzichten ontstaan over bergingsmethoden.

De opslag voor radioactief afval in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Het radioactief afval wordt nu nog boven de grond opgeslagen bij de COVRA in Vlissingen-Oost. Deze tussenopslag is bedoeld voor ten minste honderd jaar. Hoogradioactief afval moet echter duizenden tot een kwart miljoen jaar veilig worden beheerd tot het stralingsniveau zover is gedaald dat het niet meer gevaarlijk is voor mens en natuur.

Tien miljoen

Het onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval heeft tot nu toe zo'n tien miljoen euro gekost en is deels betaald door de overheid en deels door de nucleaire sector.

