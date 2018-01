Voetballer Klomp per direct terug naar NAC Breda

Daan Klomp (liggend) in duel met een speler van FC Volendam (foto: Orange Pictures)

Klomp (19) tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij NAC Breda. Hij werd verhuurd aan FC Oss om zich beter te kunnen ontwikkelen, maar Klomp speelde in Oss slechts vier wedstrijden in vijf maanden. Dat hij minder speelde kwam mede door een blessure.

Klomp zal met de eerste selectie van NAC Breda gaan meetrainen. Zijn wedstrijden zal de oud-speler van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland gaan spelen voor het beloftenteam van NAC Breda.

Hans Smulders (technisch directeur NAC Breda) legt op de website van de club uit waarom Klomp teruggehaald is. "Gezien zijn uitzicht op speelminuten in Oss leek het ons in het kader van zijn verdere ontwikkeling beter hem weer terug te halen."