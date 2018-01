Ziekenhuis Goes neemt maatregelen tegen griepepidemie

Handen ontsmetten in het ziekenhuis (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet alleen druk vanwege het griepvirus, maar patiënten melden zich ook op de spoedeisende hulp met andere winterse virussen als het norovirus, rotavirus of RS-virus. Volgens het ADRZ is het dus drukker dan normaal op spoedeisende hulp. De patiënten worden eerst in een isolatiekamer opgenomen om besmetting van andere patiënten te voorkomen.

Het ziekenhuis probeert dan binnen een paar uur te achterhalen of iemand daadwerkelijk een virus bij zich heeft. Als dat zo is, blijft die persoon in isolatie. Ook in andere ziekenhuizen in Nederland is het druk. Daarom heeft het ADRZ de afgelopen weken ook patiënten uit Zuid-Holland en Noord-Brabant opgenomen.

Bezetting

Het ADRZ wil goed voorbereid zijn mocht het aantal patiënten nog verder toenemen. Daarom wordt continu de bezetting van de ziekenhuisbedden in de gaten gehouden en wordt ook goed opgelet of het eigen personeel niet ziek wordt. Daarnaast lopen artsen extra visites om te kijken welke patiënten naar huis kunnen.

Het ziekenhuis zegt door de genomen maatregelen nog voldoende capaciteit te hebben. Toch liggen er ook plannen klaar voor als er teveel mensen ziek worden. Dan kan besloten worden om geplande operaties die niet acuut of spoedeisend zijn, te verplaatsen naar een andere datum.