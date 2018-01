EU-Parlementslid: Rutte moet pulsvisserij helpen

(foto: Omroep Zeeland)

Beide dames vinden dat premier Rutte om de tafel moet met zijn ambtsgenoten Angela Merkel van Duitsland en Emmanuel Macron van Frankrijk. Volgens Schreijer-Pierik en Boogerd was het besluit om de pulsvisserij te verbieden "puur politiek" en is het besluit niet gebaseerd op de juiste feiten.

Jaloezie

Schreijer-Pierik gaat daarin nog een stap verder en vermoedt dat jaloezie een rol heeft gespeeld: "We zijn een innovatief land en staan hoog op de ladder. Iets waar de andere landen jaloers op zijn". Daarom is het volgens het CDA-Parlementslid verstandig dat Rutte gaat praten met zijn collega's om de kou uit de lucht te halen en tot een compromis te komen.

Ze benadrukt dat er in het voorstel om de pulsvisserij wel toe te staan, goede afspraken waren gemaakt om vissers tegemoet te komen die nog niet zijn overgestapt op pulsvisserij. Zo waren er onder andere visgebieden aangewezen waar de Nederlandse kotters niet mochten komen om de andere vissers te beschermen.

Annie Scheijer-Pierik zit sinds 2014 voor het CDA in het Europarlement. Ze heeft onder andere visserij en Zeeland in haar portefeuille. Johanna Boogerd heeft voor D66 tussen 1994 en 1999 en van 2003 tot 2004 in het EU-parlement gezeten. Hiervoor was zij onder meer gemeenteraadslid in de gemeente Terneuzen en lid in Provinciale Staten in Zeeland. Boogaard is geboren in Axel en woont tegenwoordig in Zaamslag.

Boogerd vindt het het ergst dat het Europarlement voorbij is gegaan aan de duurzaamheidswinst die de pulsvisserij oplevert. Vooral omdat iedereen, het daar in haar ogen, over heeft en er ook voor pleit: "Ook door de heer Macron die er de hele tijd over twittert", volgens Boogerd, "Nu is hier iets wat behoorlijk innovatief is én duurzaam en dat wordt dan op economische gronden onder druk van een milieubeweging de nek omgedraaid."

Op uitnodiging van Schreijer-Pierik brengt de visserijcommissie aanstaande donderdag een bezoek aan Nederland. "Om te laten zien wat de consequenties van het besluit zijn voor Nederlandse vissers." Met deze actie hoopt ze erachter te komen wat er eventueel nog tegen het besluit gedaan kan worden.

