De smoes dat je geen kleingeld hebt is voorbij!

Gina Hindriks is collectant en regiovertegenwoordiger voor de Hersenstichting en merkt dat de nieuwe pinfunctie positief uitpakt. "Als er gegeven wordt, dan is dat in het algemeen meer wanneer de donateur pint. Je voelt het namelijk niet meteen in de portemonnee", vertelt Hindriks. De smoes dat je geen kleingeld hebt, is verleden tijd. "Iedereen heeft wel een pinpas, dus er zijn eigenlijk geen smoezen meer!", lacht Hindriks.

Opladen

In de collectebus zit een oplaadbare batterij. "Aan de achterkant zit een stekker waarmee je de bus kunt opladen. Het duurt ongeveer 2 uur voordat die vol is en daarna kun je er 5 uur mee rondlopen", zegt Hindriks. De bussen worden met volle batterij aangeleverd en rouleren onder de collectanten. Op die manier besparen de goede doelen kosten.

sommige donateurs geven toch liever kleingeld aan de goede doelen (foto: Omroep Zeeland)

In totaal zijn er 21 goede doelen die in vijfhonderd collectebussen hebben geïnvesteerd. Het systeem is al op 3 september geïntroduceerd en verspreid onder 50 gemeenten door heel Nederland. Elke gemeente beschikt over tien collectebussen met pinfunctie. Het is vooralsnog een experiment, maar als de nieuwe bussen een succes zijn, komen er meer bij.