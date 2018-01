Deel dit artikel:











BOVAG wil pendeldienst inzetten voor Zeeuwse studenten Truck Academy Breda

De BOVAG, de brancheorganisatie voor ondernemers in mobiliteit, is bereid om een pendeldienst op te zetten voor Zeeuwse studenten die willen gaan studeren aan de nieuwe Truck Academy in Breda. Dat zegt John Kerstens, afdelingsmanager van het Radius College in Breda, de school waar de Truck Academy gevestigd wordt.

Vrachtwagens onderweg (foto: Omroep Zeeland) De nieuwe Truck Academy gaat vrachtwagenmonteurs opleiden. Volgens Kerstens hebben Zeeuwse bedrijven gevraagd om een pendeldienst voor Zeeuwse studenten. "Bedrijven schreeuwen om goed vakpersoneel, en wij hebben voldoende studenten nodig op de nieuwe opleiding", zegt Kerstens. "Anders moeten we gaan werken met gecombineerde klassen met studenten van de afdeling personenauto techniek en dat wil de branche niet." Samenwerking met Zeeuwse bedrijven De Truck Academy is een initiatief van de BOVAG. Bij de opleiding wordt samengewerkt met bedrijven in de omgeving. "En daar zitten ook Zeeuwse bedrijven bij", zegt Kerstens. "Zo kunnen we de kwaliteit van de opleiding op een hoger niveau krijgen. En kunnen we de opleiding beter aan laten sluiten op de praktijk." John Kerstens over de nieuwe truck academy