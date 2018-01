Deel dit artikel:











Gekantelde vrachtwagen Aardenburg geborgen

De vrachtwagen die vanmiddag bij een rotonde op de Oostburgseweg ter hoogte van de Maagdenweg bij Aardenburg was gekanteld, is geborgen. De vrachtwagen was geladen met edelgas. Volgens de politie leverde het ongeluk geen gevaar op voor de omgeving.

De weg tussen Aardenburg en Sluis was vanwege het ongeluk en de berging van het voertuig lang afgesloten. Rond 21.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. De chauffeur van de vrachtwagen kon op eigen kracht uit de wagen komen en raakte niet gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.