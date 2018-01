Onderzoekscentrum: Voor 2035 moet COVRA oplossing radioactief afval hebben

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens Bannink moet het probleem van de opslag van het radioactief afval veel eerder worden opgelost. "Deze generatie heeft het probleem veroorzaakt, dus zullen wij het ook op moeten lossen", zegt hij. "En geen 100 jaar er mee wachten." Laka wil dat de COVRA voor 2035 met een definitieve oplossing komt voor de opslag van radioactief afval.

Reactie stichting LAKA

Wat wil Laka? Om toekomstige generaties te behoeden voor kernafval, wil Laka dat de Covra wordt verplicht om binnen een redelijke termijn, dus vóór het jaar 2035, een veilige eindberging voor radioactief afval op te richten. Laka had hier in januari 2016 formeel om gevraagd. Het verzoek van Laka is in juni 2016 door toezichthouder ANVS afgewezen.

Bannink heeft vraagtekens bij het rapport van de COVRA. "Bij het doorvragen over de conclusies in het rapport blijken er veel aannames in te zitten, volgens ons is er nog veel meer onderzoek nodig." In maart is het 49 jaar geleden dat in Dodewaard de eerste Nederlandse kerncentrale opende. "Maar anno 2018 wil de Covra nog steeds tot het jaar 2130 nemen om te onderzoeken of, en hoe, ze een eindberging voor radioactief kernafval kan oprichten. Tegen die tijd is er maar liefst 161 jaar verstreken sinds de productie van het eerste hoog radioactieve kernafval", stelt de stichting in een reactie.

