Johan van Veen, Groningse vader van het Deltaplan

Hij werd door zijn bazen echter niet geloofd, want het was het zoveelste rapport dat de Groninger had gemaakt over de slechte staat van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse dijken. In 1937 schreef hij hier al zijn eerste rapport over. "Hij was een briljant en visionair ingenieur, maar miste de sociale vaardigheden om goed om te gaan met collega's, leidinggevenden en ministers", schrijft journalist Reinder Smith van RTV Noord in een artikel over de Groningse ingenieur.

Maar dat de Deltacommissie, die na de Ramp in het leven was geroepen om een volgende watersnood te voorkomen, snel met een plan kwam, is aan Johan van Veen te danken.

Dat zijn plan alsnog werd uitgevoerd maakte van de Groninger echter geen gevierd man, laat Reinder Smith weten in het Omroep Zeeland radioprogramma Zeeland komt thuis: "Binnenskamers werd hij wel geroemd om zijn kennis", volgens Smith "maar men vond hem te lastig, eigenwijs, eigenzinnig en excentriek." Hij is dan ook nooit beloond met een promotie binnen Rijkswaterstaat "Hij is nooit leidinggevende geworden. Hij is altijd de ondergeschikte gebleven."

Dit was overigens niet het enige plan van Van Veen. Zo is hij ook de bedenker van de Rotterdamse Maasvlakte. Maar ook dat voorstel viel niet in goede aarde bij zijn leidinggevenden. Die hadden er namelijk al voor gekozen om de haven van Rotterdam achter een groot sluizencomplex te realiseren.

Van Veen overleed op 9 december 1959 in de trein naar Den Haag aan een hartaanval. Hij was toen op weg naar het ministerie om te praten over zijn plan om een haven aan te leggen in de buurt van zijn ouderlijk huis, de Eemshaven. Die later ook is gerealiseerd.

In 2003 is een biografie geschreven over de visionaire ingenieur, maar toen Reinder Smith het boek wilde lezen en naar de bibliotheek ging, bleek geen enkele bibliotheek het boek in de collectie te hebben. Het enige tastbare dat Johan van Veen eert, is een borstbeeld in zijn geboortedorp Uithuizermeeden.

Dat de basis van het Deltaplan is ontworpen door een Groninger is niet het enige wat wij aan de Groningers te danken hebben. Want de Deltawerken zijn betaald met de opbrengsten van aardgas uit de Groningse bodem.

