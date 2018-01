Zeeland wordt wakker: Groningse vader, Watersnoodwedstrijd en pendeldienst naar school

(foto: Omroep Zeeland)

Groningen bedankt

Dat Zeeland na de Ramp geen watersnood meer heeft gekend, is te danken aan Groninger Johan van Veen. Twee dagen voordat de Ramp zich voltrok diende hij een ontwerp in bij het ministerie voor een Deltaplan, maar hij werd niet serieus genomen door zijn bazen.

De Nederlandse ploeg van de Watersnoodwedstrijd speelde tegen Frankrijk (foto: Matty Verkamman)

Watersnoodwedstrijd

Op 12 maart 1953 werd een bijzondere voetbalwedstrijd gespeeld in het stadion Parc des Princes in Parijs: De Watersnoodwedstrijd. Om geld op te halen voor de nabestaanden van de Watersnoodwedstrijd speelden Nederlandse profvoetballers, die in het buitenland speelden, een wedstrijd tegen Frankrijk.

(foto: Omroep Zeeland)

'Wacht geen honderd jaar met oplossing radioactief afval'

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie, stichting Laka, wil dat de COVRA niet 100 jaar wacht met een oplossing voor het radioactieve afval, maar voor 2035 al een oplossing paraat heeft. De stichting reageert daarmee op het onderzoek dat de COVRA gisteren presenteerde naar de ondergrondse opslag van radioactief afval.

Vrachtwagens (foto: Omroep Zeeland)

Pendeldienst voor truckers in opleiding

De BOVAG wil Zeeuwse studenten die studeren aan de Truckers Academy in Breda een pendeldienst aanbieden naar school. Dit om de drempel om te kiezen voor de opleiding te verlagen. De BOVAG, de brancheorganisatie voor ondernemers in mobiliteit, laat dat weten na een verzoek van Zeeuwse bedrijven.

Bomen langs het Kanaal door Walcheren (foto: Wilma Steendijk )

Het weer

Er is vandaag flink wat ruimte voor de zon en het is droog. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 7 of 8 graden. In de loop van vanavond neemt de bewolking weer toe en vannacht volgt regen. De zuidwestenwind trekt weer aan en het koelt af tot een graad of 4.