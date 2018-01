Frontale botsing op de Oesterdam

Het ongeluk gebeurde rond 7.40 uur bij de afslag naar de haven aan de Bergse Diepsluis. In eerste instantie werd er melding gemaakt van een beknelling, maar dat bleek volgens een woordvoerster van de politie niet te kloppen. Volgens HV Zeeland botste de personenauto door een voorrangsfout tegen de zijkant van het bestelbusje. Door de klap kwam het busje op zijn kant terecht.

De auto's raakten zwaar beschadigd. (foto: HV Zeeland)

Hoe de bestuurders eraan toe zijn, kon de politiewoordvoerster niet zeggen. "Ik gok dat het om twee inzittenden gaat, de bestuurders van de auto's. Een van hen was in ieder geval aanspreekbaar." Volgens HV Zeeland is er minstens één persoon naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatste, maar brandweer en politie zijn inmiddels weer vertrokken. Een takelbedrijf werd opgeroepen om de auto's weg te slepen.