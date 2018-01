Doe mee: Zeeuwse Beatrixbomentelling

Zeeuwse Beatrixbomen (foto: Google en OZ)

Beatrixbomen zijn traditioneel altijd linden. In Serooskerke Schouwen is er ooit een kastanjeboom als Beatrixboom neergezet bij de plaatselijke basisschool, maar meestal is het de winterlinde, oftewel de tilia cordata. De linde was een boom waaronder de oude Germanen al recht spraken en de boom werd in de middeleeuwen ook wel als grenspaal gebruikt, de grenslinde.

De vijftigste verjaardag van toenmalig koningin Beatrix, januari 1988, leverde Zeeland een heel bos van Beatrixbomen op, bij wijze van spreken. Als je de bomen in alle artikelen in de Krantenbank Zeeland bij elkaar optelt, moeten er hier minstens 55 staan. Die zijn niet meer allemaal meer terug te vinden.

Beatrixbomen op de kaart

Behalve bovenstaande bomen met een vraagteken zijn er nog locaties waar zo te zien geen Beatrixboom meer staat, ook al was daar in het verleden nog wel sprake van. Dat zijn de kernen Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Grijpskerke, Meliskerke, Koudekerke, Biggekerke, Nieuw- en Sint Joosland en Zonnemaire.

Oproep

Veel gemeentebesturen hebben in 1988 gehoor gegeven aan de oproep van de Confederatie van Oranjeverenigingen om in iedere kern van de gemeente een Beatrixboom te planten. De toenmalige gemeenten Westerschouwen, Domburg, Valkenisse, Reimerswaal, Terneuzen, Axel en Sas van Gent, bijvoorbeeld, pakten de zaken zelfs voortvarend aan.

Hontenisse

De voormalige gemeente Hontenisse deed ook mee, maar was heel wat zuiniger: alleen in de kern Hengstdijk werd een Beatrixboom geplant. Dat gebeurde door de burgemeester samen met de toen 9-jarige Saskia Colpaert, die op 31 januari jarig is. Men had op het gemeentehuis vastgesteld dat Hengstdijk in het midden van de gemeente lag, dus dat daar die ene boom moest worden neergezet. Hij staat er nog steeds.

Wilhelmina

Om leden van het Oranjehuis te eren is de linde pas laat in zwang geraakt. Dat gebeurde in Zeeland pas bij de inhuldiging van Wilhelmina in 1898 en we zien zulke Wilhelminabomen in Zierikzee (Poststraat) en Goes (Westwal). Daarna kreeg Goes aan de Van de Spiegelstraat nog een Julianaboom.

In 1938 werd meer werk werd gemaakt van de koningslinden, toen op 31 januari prinses Beatrix werd geboren. Toen werden er in Zeeland meerdere bomen geplant, waarvan alleen die op het Bijlokeplein in Axel nog gezond en wel overeind staat. Die in Oost-Souburg en die in Terneuzen zijn inmiddels vervangen.

Vergeten

De gemeente Terneuzen heeft héél veel Beatrixbomen. In Axel bijvoorbeeld staan er zelfs twee, ook nog eens betrekkelijk dicht bijelkaar aan het Bijlokeplein en aan de Beatrixstraat, respectievelijk uit 1938 en 1988. Het is mogelijk dat men in 1988 gewoonweg vergeten was dat er al ergens zo'n officiële Beatrixboom stond. Het oude exemplaar aan het Bijlokeplein kreeg pas veel later een bordje, nadat oude Axelaars hadden geklaagd dat iedereen was vergeten dat hier toch ook een echte koningslinde stond.

Record

Maar het echte record staat op naam van de Van Steenbergenlaan in Terneuzen. Die laan telt twee officiële Beatrixbomen (plus nog een Willem-Alexanderboom). Ook hier zijn het bomen uit 1938 en uit 1988. Beide hebben een smeedijzeren hekje, de oudste is destijds gemaakt door leerlingen van de Ambachtschool en de nieuwere (voor de deur van het Julianaziekenhuis) door de leerlingen van de bedrijfsschool van Dow Benelux.

De oudste boom, op de kruising van de Van Steenbergenlaan met de Axelsestraat, werd aan het begin van het nieuwe millennium aangetast door de tondelzwam en moest worden gerooid. In 2008 werd op dezelfde plek daarom een nieuwe linde geplant. De spade werd daarbij gehanteerd door mevrouw Francien de Ritter-de Doelder. Zij was toen bepaald niet de jongste meer, want zij was het ook die als meisje in 1938 had meegeholpen de eerste Beatrixboom op deze plek te neer te zetten.