Vooral energiediefstal bij hennepkwekerijen

(foto: Politie)

De energiediefstal in 2017 was goed voor bijna twee miljoen gestolen kilowattuur, een schade van 180.000 euro voor Enduris. "Maar het is ons niet om het geld te doen, de veiligheid is het belangrijkste", vertelt woordvoerder Marieke de Wild.

Illegale energiediefstal zorgt ook voor onveilige, brandgevaarlijke situaties voor omwonenden. "Vaak wordt bij illegale aftappingen gebruikgemaakt van gevaarlijke aansluitingen die amateuristisch in elkaar zitten", vervolgt De Wild. Daarnaast zorgt het vaak hoge en langdurige stroomverbruik, 12 tot 18 uur per dag, voor het constante risico van oververhitting, kortsluiting en brand.

Regie bij de politie

Door dat langdurige stroomverbruik, komt de netbeheerder soms zelf hennepkwekerijen op het spoor. "Het kan zijn dat de politie iets ontdekt en dat wij dan betrokken worden. Maar soms zien wij pieken op het stroomnet binnen een bepaalde omgeving en nemen wij contact op met de politie."

"Die gaan dan op zoek naar individuele huisnummers. De regie ligt dus bij de politie", benadrukt De Wild.