Bijna duizend euro aan boetes en de cel in om onderdeel vuurwapen

De man werd rond 17.45 uur in de Irislaan in Vlissingen gecontroleerd. In eerste instantie werd hij bekeurd omdat hij in een auto reed die niet APK-gekeurd was (boete: 130 euro*), zonder rijbewijs (380 euro) en een valse naam opgaf (370 euro). Toen agenten wilden controleren of de man een identiteitsbewijs bij zich had, kwam uit zijn tasje een patroonhouder voor een vuurwapen tevoorschijn.

Rijbewijs al eerder ingenomen

Omdat in de Wet Wapens en Munitie staat dat je geen (onderdelen) van wapens bij je mag dragen, is de man aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Het rijbewijs van de man was al eerder ingenomen.

*Deze boetebedragen zijn gebaseerd op bedragen die genoemd worden op de website van het Openbaar Ministerie.