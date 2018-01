Deel dit artikel:











ADRZ ontdekt griep in paar uur tijd

Ziekenhuis ADRZ in Goes kan er sindskort veel sneller achterkomen of een patiënt een virus, zoals bijvoorbeeld griep, bij zich draagt. Het ziekenhuis beschikt sinds een paar maanden over nieuwe apparatuur.

Tot nu toe moest het ziekenhuis een monster opsturen naar een ander ziekenhuis en dan duurde het 48 uur voor er een uitslag was. Met een nieuw apparaat weet het ziekenhuis voortaan binnen een paar uur welk virus een patiënt heeft. Volgens het ziekenhuis is dat erg handig voor de doorstroming. Besmettelijk virus? Dan isolatiekamer Als patiënten worden opgenomen waarvan het vermoeden bestaat dat ze een virus onder de leden hebben, worden zij eerst in een isolatiekamer geplaatst. Pas als is vastgesteld dat de patiënt geen besmettelijk virus heeft, wordt hij overgeplaatst naar een normale kamer. Vooral in drukke periodes, zoals bij een griepepidemie, gaf dat extra belasting op de isolatiekamers. Nu het ziekenhuis gebruik maakt van het nieuwe apparaat, kunnen patiënten sneller doorstromen naar reguliere kamers. Het is een van de maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen om de drukte tijdens de griepepidemie onder controle te kunnen houden. Ook wordt de bezetting van ziekenhuisbedden nauwlettend in de gaten gehouden en lopen artsen extra rondes. Lees ook: Ziekenhuis Goes neemt maatregelen tegen griepepidemie