De Kromme Watergang beste visrestaurant van Nederland

Chefkok Edwin Vinke van De Kromme watergang in Hoofdplaat. (foto: Omroep Zeeland )

Bij de Restaurant Awards beoordelen de 500 beste chefs en restauranteigenaren van Nederland elkaar. In 2015 kreeg De Kromme Watergang de prijs voor Beste Visrestaurant ook al uitgereikt. Een jaar later won Inter Scaldes in Kruiningen de verkiezing in deze categorie

Zeeuwse nominaties

Dit jaar waren naast De Kromme Watergang ook Spetters in Breskens, Pure C in Cadzand-Bad en twee restaurants in Amsterdam en Rotterdam genomineerd voor de titel 'Beste Visrestaurant'. In totaal werden in twaalf categorieën prijzen uitgereikt. Ook in de categorie 'Beste Restaurant van Nederland' dong een Zeeuws restaurant mee: Inter Scaldes in Kruiningen moest het afleggen tegen driesterrenrstaurant De Librije in Zwolle.

