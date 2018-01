Vijftienjarige inbrekers in Tholen betrapt

Politieauto's (archieffoto) (foto: HV Zeeland)

De vijftienjarige jongens braken in bij een gebouw dat anti-kraak verhuurd wordt aan de Abraham Beeckmanlaan in Tholen. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een getuige aan die hen naar het dak verwees. De jongens zijn daarna aangehouden en verhoord op het politiebureau. Rond 22.00 uur werden ze in vrijheid gesteld.

Welke straf de jongens te wachten staat, wordt nog nader bekeken. Mogelijk staat ze een Halt-straf te wachten.