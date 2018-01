Noord-Beveland wil rampslachtoffers een gezicht geven (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente wil die namen graag een gezicht geven, en vraagt nabestaanden om een foto af te geven, zodat die gescand kan worden. Gemeentemedewerker Gerard de Fouw: "Namen gaan gewoon meer leven zodra je er een gezicht bij ziet. Ook willen we, waar mogelijk, hun verhaal erbij plaatsen."

Jongste slachtoffer half jaar oud

Tot nu toe heeft De Fouw 14 namen van een foto kunnen voorzien. In het totaal bestaat de lijst uit 50 slachtoffers. De jongste is een half jaar oud. De oudste was hoogbejaard. De Fouw beseft zich dat het geen gemakkelijke opgave zal worden om van iedereen een foto te vinden. "Sommige nabestaanden vinden het, 65 jaar later, nog steeds moeilijk om over te praten. Of er zijn gewoonweg geen foto's van de slachtoffers meer."

Marike Konings praat met Gerard de Fouw over het idee om de rampslachtoffers een gezicht te geven

Het plan is om alle beschikbare foto's in te scannen en te plaatsen op de site van de gemeente Noord-Beveland. Ook gaan alle foto's, namen en de bijbehorende verhalen naar het Watersnoodmuseeum in Ouwerkerk.