Petitie tegen houtstook: 'We hebben recht op schone lucht'

Piëntka noemt zichzelf weeramateur. Met een sensor meet hij bijvoorbeeld de luchtdruk, temperatuur en de luchtvochtigheid: "Een aantal jaar geleden ben ik daardoor ook geïnteresseerd geraakt in de luchtkwaliteit. Een belangrijke parameter voor de luchtkwaliteit is fijnstof en fijnstof kun je dus heel goed meten."

Ik maak me zorgen

In de voor- en achtertuin heeft Piëntka een koffer met sensoren staan om die fijnstof te meten. Bij hem in de wijk wordt er namelijk veel gestookt met houtkachels: "Uiteraard is het heel gezellig om een vuurtje te stoken, maar je moet je ook goed realiseren dat er een andere kant zit aan die gezelligheid. Als je gaat kijken welke stoffen er nou eigenlijk in die houtrook zitten, dan is dat wel iets waar ik me zorgen over maak."

Een koffer vol sensoren om fijnstof te meten (foto: Omroep Zeeland)

Fijnstof is de verzamelnaam voor schadelijke deeltjes in de lucht, denk bijvoorbeeld aan roet. Het komt in onze dampkring door uitlaatgassen van voertuigen, door de industrie, maar ook door het opstoken van hout.

Al twee jaar meet Piëntka de fijnstof rond zijn huis en volgens hem is het duidelijk te zien dat de fijnstofconcentratie omhoog gaat als er veel gestookt wordt in zijn buurt: "Ik herken inmiddels een patroon. Er zijn dagen dat het koud is en dat er weinig wind is en dan zie je heel duidelijk de pieken van de houtstook.

Pientka meet hoge fijnstofconcentratie door houtkachels

Piëntka is vrijwilliger bij Stichting Houtrookvrij. Hij praat in een landelijk panel met bijvoorbeeld de overheid om het probleem van fijnstof door houtstook op de agenda te zetten.

Daarnaast is de stichting is een petitie gestart: "Ik maak me er zorgen over, omdat er zo veel schadelijke stoffen in de houtstook zitten. Ik snap dat de stoker het recht heeft om te stoken, maar ik vind dat wij ook recht hebben op schone lucht."