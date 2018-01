Provincie roept ZB Planbureau op het matje

De Staat van Zeeland (foto: OZ)

Het ZB Planbureau kreeg een golf van kritiek over zich heen, toen bleek dat er in werkelijkheid geen 28.000 maar 6.000 Zeeuwen zijn verhuisd naar de stad. Het onderzoeksrapport De Staat van Zeeland is gemaakt in opdracht van het dagelijks provinciebestuur. Dat gebruikt de cijfers bij het maken van toekomstplannen voor Zeeland.

Stevig gesprek

De onderzoekers van de ZB adviseerden om vooral in te zetten op voorzieningen in de steden en niet meer krampachtig vast te houden aan het openhouden van een school of een supermarkt op het platteland. De dagen na de presentatie van het rapport is grote ophef ontstaan over cijfers en de conclusies van de onderzoekers. Daarom wil het provinciebestuur een stevig gesprek voeren met de mensen van het ZB Planbureau.

Gedeputeerde Ben de Reu: "De presentatie van de cijfers over de trek van het platteland hebben ze er op een ongelukkige manier uitgelicht. De manier waarop het is gegaan, vraagt om een grondige evaluatie. Want na alle commotie kun je je op z'n minst afvragen of het niet anders en beter had kunnen gebeuren."

Conclusies

Maar voordat het provinciebestuur conclusies trekt, krijgt het ZB Planbureau eerst de gelegenheid om een en ander uit te leggen. Er is nog geen datum afgesproken waarop het gesprek zal plaatsvinden.