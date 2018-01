Straô rieen wordt bijgeschreven op erfgoedlijst

Straô op lijst Nederlands Erfgoed (foto: Omroep Zeeland)

Het Straô rieen, dat stamt uit 1643, vindt in de periode februari-maart plaats in de zes dorpen op Schouwen. Het hoogtepunt van het evenement is als ruiters met hun paarden de zee inrijden om de paardenhoeven te wassen.

Onder immaterieel erfgoed worden onder meer sociale gewoonten, tradities, uitdrukkingen in de taal, rituelen en ambachtelijke vaardigheden verstaan. Op de lijst staan tientallen van die dingen, zoals de paardenmarkt in Vianen, de kinderpostzegelactie, Gregoriaans gezang, een hoepelmakerij en het bloemencorso in Zundert.

Zes dorpen

In zes dorpen in de westhoek staat nog ieder jaar de Straô op het programma. De eerste is altijd in Renesse. Dit jaar op 3 februari. Daarna volgen nog Burgh-Haamstede, Noordwelle, Scharendijke, Ellemeet en Serooskerke.

Straô in Noordwelle (foto: Ria Overbeeke)

