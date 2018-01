Zeeland is de beste plek voor digitale gegevens

Wij verwachten dat er door onze vestiging hier nog meer datacenters naar Zeeland zullen komen."" Gerben Ouwens, The Green Bay

Het is het eerste datacenter dat niet in Amsterdam en omgeving, maar in Zeeland terecht komt. Het bedrijf The Green Bay koos voor Borssele vanwege een betrouwbare energievoorziening. "De dataservers moeten continu blijven draaien en daar is veel energie voor nodig. Hier komen de kabels van windparken die op zee worden gebouwd aan land. Dat geeft schone, groene en betrouwbare energie," vertelt Gerben Ouwens van The Green Day.

Geen vieze dieselgenerator

Volgens Ouwens is het vertrouwen in de energietoevoer is zo groot dat het bedrijf geen vervuilende dieselgenerator zal gebruiken in geval van nood. "Wij hebben wel een grote batterij als back-up die een aantal uur stroom kan leveren als de gewone stroom wegvalt."

Impressie Datacenter The Green Bay Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor het koelen van de dataservers is een duurzame oplossing gevonden. "Het koelen van een server kost normaal heel veel energie. Maar op deze locatie kunnen wij gebruik maken van de oude zeewaterkoeling van de kolencentrale. Daarmee kunnen we energiezuinig koelen. En dat maakt dit datacenter nog groener dan andere," zegt Ouwens.

Ook Zeeland profiteert

De bouw van het Zeeuwse datacenter begint in de tweede helft van dit jaar. In het centrum kunnen ongeveer dertig mensen aan het werk, maar Ouwens denkt dat Zeeland in de toekomst nog veel meer kan profiteren van de komst van The Green Bay naar de provincie. "Wij verwachten dat er door onze vestiging hier nog meer datacenters naar Zeeland zullen komen. Dat zal er een hele nieuwe digitale economie ontstaan waar heel Zeeland van profiteert."