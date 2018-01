Arduin wil een behandel-observatiecentrum in Wolphaartsdijk

Nu staan er nog twee schuren van landbouwbedrijf Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, maar Arduin wil daar in de toekomst een behandel- en observatiecentrum neerzetten. Tijdens een informatieavond, waar alle partijen afgelopen week bij waren, zijn de voorlopige plannen op tafel gelegd. Omwonende Carla van Dijke maakt zich zorgen over de overlast en veiligheid. "Het zijn pubers van 15 tot 25 jaar waar we het over hebben met een verstandelijke beperking. Tijdens de informatieavond was er sprake van een weg die zou worden aangelegd voor politie en ambulances, drugs, ruzie, agressie en een crisisopvang, het geeft allemaal geen goed beeld, geen rust."

De brief kwam voor Henri Willemsen, vastgoedmanager van Arduin onverwachts. "Wij dachten dat we de betrokkenen goed hadden geïnformeerd tijdens de informatieavond en de vragen duidelijk hadden beantwoord. Daarnaast werd het me tijdens die avond niet direct duidelijk dat de omwonenden fel tegen waren.

Zo moet het behandel-observatiecentrum van Arduin er in de toekomst uit gaan zien (foto: Omroep Zeeland)

De 46 omwonenden hebben zich verenigd in de 'Belangengroep tegen plannen van Arduin de Perponcherpolderweg 5' en hebben Burgemeester en wethouders verzocht het plan kritisch te beoordelen op de gevolgen voor de omgeving en de passendheid binnen het agrarisch beleid. Willemsen vindt het belangrijk dat er opnieuw een gesprek komt. "Naar aanleiding van de brief wil ik nogmaals met de betrokkenen in gesprek om te kijken wat we aan de plannen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het op een goede manier wordt aangepast. Vooralsnog zal het wel deze locatie blijven", vertelt Willemsen.

De bouw van de instelling zal nog wel even duren, de omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd bij de gemeente en de goedkeuring daarvan kan 9 tot 12 maanden duren.