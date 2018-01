Inwoners Wemeldinge boos over herten die 'al maanden in de modder lopen'

Het gaat om het hertenkamp bij de Aeolusmolen, achter de Molenstraat in Wemeldinge. "Het zijn hoefdieren geen waterdieren", luidt een van de vele reacties op Facebook. "Echt heel erg triest dit! Vorig jaar was het precies hetzelfde", laat een andere inwoner van Wemeldinge weten." Sommige mensen zijn echt heel boos: "Een vorm van dieren-mishandeling, ze moesten zich schamen."

Tijdelijke oplossing

Wethouder Jon Herselman heeft via sociale media gereageerd op de klachten van boze bewoners. "Vanaf november is er al een probleem met de waterafvoer in het hertenkamp. We hadden 2 mogelijkheden: een tijdelijke oplossing met een buis die het water afvoert of de dieren van het terrein halen. Om ze weg te halen moeten de hertjes met verdoving worden geschoten en dat schijnt zeer stressvol te zijn. We hebben daar niet voor gekozen. In december zijn er gaten in de grond geboord en is het meeste water verdwenen."

De herten in Wemeldinge staan in de modder. (foto: Omroep Zeeland)

Geen gezicht

Herselman zegt dat er op dit moment niet veel aan de modder te doen is. "Aan de modder kunnen we op dit moment helaas niets doen. Ik vind het zelf ook geen gezicht op dit moment, maar dit is de keuze die we in december gemaakt hebben. De hertjes staan er overigens gezond bij en krijgen voldoende voer aangevoerd. Ze krijgen dus echt wel extra aandacht. Na deze natte periode gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen, zodat we komende winter niet weer met hetzelfde probleem te maken hebben."