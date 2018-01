Nieuwe kijk op het ontstaan van sterren

Boy Lankhaar onhult geheimen van methanol (foto: Boy Lankhaar)

Lankhaar,geboren in Zoutelande en verbonden aan de Chalmers University in Gothenburg, heeft zich gespecialiseerd in astrochemie, een vakgebied dat zich richt op chemische reacties in het universum.

Bij het ontstaan van sterren spelen magnetische velden een belangrijke rol. Dat is al langer bekend, en dank zij het werk van Lankhaar en zijn collega's is nu duidelijker hoe dat gaat. Dat komt vooral doordat het hen is gelukt met methanol magneetvelden in de ruimte te meten.

Lankhaar heeft vier jaar aan het onderzoek gewerkt.