Karl Vergouwen vertrekt bij Jong Ambon

Karl Vergouwen gaat Jong Ambon verlaten (foto: Paul ten Hacken)

Vergouwen is een ervaren trainer in het Zeeuwse amateurvoetbal. Zo was hij eerder trainer van clubs al Oostkapelle, Kloetinge, Terneuzense Boys, VC Vlissingen en GPC Vlissingen. Bij welke club hij na dit seizoen bij Jong Ambon aan de slag gaat is nog niet bekend.

Lees ook: