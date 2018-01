Invaller Boere met FC Twente naar halve finale

Tom Boere (rechts) juicht met ploeggenoot Peet Bijen (foto: Orange Pictures)

Boere moest op de bank beginnen, omdat de ervaren Mounir El Hamdaoui de voorkeur kreeg in de spits bij FC Twente. Toen de eredivisionist uit Enschede bij rust tegen een achterstand aan keek, werd de Zeeuwse spits toch ingebracht door trainer Gertjan Verbeek. Al na een kwartier had die wissel effect toen Boere in het strafschopgebied naar de grond getrokken werd en FC Twente via een penalty van Oussama Assaidi op gelijke hoogte kwam. Na die gelijkmaker drukte Twente door en werd het duel beslist door twee treffers van Adam Maher.

Nieuwkoop

Boere kan in de halve finale nog gezelschap krijgen van een andere Zeeuw, want het Feyenoord van Bart Nieuwkoop uit Tholen speelt morgen in de kwartfinale tegen PSV. Of Nieuwkoop in die wedstrijd ook in actie kan komen is nog onzeker. Hij raakte zondag in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag geblesseerd en is nog niet helemaal hersteld.