DNA-match zestig jaar na de Ramp: 'Het was een kippenvelmoment'

"Ik weet dat de vader van Maatje, mijn opa, heel wat keren op de fiets van Zeeuws-Vlaanderen naar Schouwen-Duiveland is gereden om op zoek te gaan naar zijn dochter. Maatje was huishoudster op Nieuwerkerk en stond op het punt te gaan trouwen. Hij heeft haar niet kunnen vinden."

Wangslijm

Aan het woord is de 56-jarige Nada Verhelst uit Hulst. Het is 2013 als zij een artikel uit de krant onder ogen krijgt dat het Landelijk Bureau Vermiste Personen mensen gaat opgraven die tijdens de Watersnoodramp zijn overleden en ongeïdentificeerd bleven. Nada wist dat haar tante Maatje Verhelst nooit werd gevonden en besloot mee te werken aan het DNA-onderzoek door wangslijm af te staan.

Maatje Verhelst, ruim zestig jaar na de Watersnoodramp werd ze geïdentificeerd (foto: Familie Verhelst)

Kippenvelmoment

Een hele tijd hoort ze niets, pas in 2015 komt het verrassende telefoontje dat er een match gevonden is. "Het was een kippenvelmoment. Ik heb echt even de auto aan de kant moeten zetten." Achteraf hoort ze dat het identificeren van slachtoffers van de vliegtuigramp met de MH17 het onderzoek naar de slachtoffers van de Watersnoodramp behoorlijk had vertraagd.

Nada en haar nichtje Coby stonden beiden DNA af. Dat leverde een resultaat op waarvan met een zekerheid van 97% gezegd kon worden dat er sprake was van een match. Een derde nichtje uit de vrouwelijke lijn heeft uiteindelijk ook nog DNA afgestaan, dit leidde uiteindelijk tot een 99,9% match.

Over het DNA-onderzoek: - Zo'n 85 personen gaven hun DNA af in de hoop familieleden terug te vinden. - Onlangs hebben zich weer drie personen gemeld die mee wilden doen. - Alle profielen van nabestaanden zijn vergeleken met de 31 DNA-profielen van de onbekende slachtoffers die in 2013 zijn verzameld. Dat leverde tot nu toe twee namen op. Maatje Verhelst uit Nieuwerkerk en Maria Magdalena de Koster uit Kruiningen. - Van één nabestaande is de familieband met een onbekend slachtoffer vastgesteld, al is niet meer te achterhalen wie het is omdat binnen de familie twee zussen vermist zijn. Ook is verwantschap tussen twee onbekende doden vastgesteld.

Nada is blij dat de missing link in de familie is opgelost. "Maatje had een steen op de begraafplaats van Nieuwerkerk waarop stond: 'Maatje Verhelst: vermist'. Inmiddels is ze herbegraven op de begraafplaats in Ouwerkerk en ligt onder haar steen ook haar graf. Zo is het compleet."

De grafsteen van Maatje Verhelst (foto: Omroep Zeeland)

