Zeeland wordt wakker: Straô rieen op erfgoedlijst, DNA-match 60 jaar na dato en Ronde van Vlaanderen

Straô in Noordwelle (foto: Ria Overbeeke)

Straô erkend

Straô rieen wordt opgenomen op de lijst van immaterieel Nederlands erfgoed. De Schouwse traditie - al sinds 1643 - wordt nog altijd in ere gehouden.

Lees ook:

De grafsteen van Maatje Verhelst (foto: Omroep Zeeland)

Onbekende in graf

Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn slachtoffers van de Watersnoodramp begraven waarvan niet duidelijk is wie ze zijn. In 2013 startte een groot DNA-onderzoek om deze mensen alsnog een naam te geven. Dat lukte tot nu toe drie keer.

Lees ook:

Roompot-Nederlandse Loterij (foto: Orange Pictures)

Naar Vlaanderen!

De wielerploeg Roompot-Nederlandse Lotterij waarbij de Zeeuwen Nick van de Lijke en Brian van Goethem rijden mag meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. De ploeg kreeg een wildcard van de organisatie.

Lees ook:

Strand Borssele (foto: Marco van Weele, Ellewoutsdijk)

Weer

Vandaag is het eerst geruime tijd bewolkt en regenachtig weer. In de loop van de middag maakt de regen plaats voor droge perioden en nog een enkele losse bui, mogelijk met hagel. Maar de eerste opklaringen melden zich dan ook spoedig vanuit het westen, wellicht nog net voordat de zon ondergaat. Bij een stevige zuidwestenwind die aan zee tijdelijk krachtig of hard is, wordt het zacht met temperaturen tot 10 graden aan toe.