Politie voorkomt komst motorclub The Yellow Snakes naar Zeeland

Leden van motorclubs Yellow Snakes en Satudarah Maluka bij een begraafplaats in Roermond (archieffoto). (foto: ANP Foto)

Volgens de politiechef wilde motorclub The Yellow Snakes zich op twee locaties in Zeeland vestigen, op Schouwen en in Middelburg. "We zijn heel tevreden dat het gelukt is om ze uit de provincie te houden."

Motorbendes zorgen voor overlast en zijn omgeven door criminaliteit, aldus de politie. "We zien bij de motorcycle gangs dat 85 procent van de leden een strafblad heeft", vertelt Ekelmans. "Ze zijn steeds vaker opdrachtgever bij strafbare feiten en vertonen vooral veel crimineel gedrag."

Politiechef Hanneke Ekelmans over waarom de politie motorclubs uit de provincie weert

Daarom probeert de politie motorclubs te weren. In Zeeland zijn twee motorclubs actief: No Surrender in Clinge en de Demons in Goes.